¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¡Ç®Åê12£Ë¤âÌµ±ç¸î¡Ä¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£²Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££¸²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¡¢£±£²Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º£µÇÔÌÜ¡Ê£µ¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£¸²ó£³¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¤¿£µ·î£³£±Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åËõ¾Ã¤ò·Ð¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È£±°Ìº¸ÏÓ¡¦ÃÝ´Ý¡£½é²ó¤³¤½°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÄ¹Ã«Àî¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢£²²ó°Ê¹ß¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç£´¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±ç¸î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å¤âÇ´Åê¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¹¥Åê¼ê¡¦¹â¶¶¸÷¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²÷²»¤Ï¶Á¤«¤º¡£ÃÝ´Ý¤Ï´°Åê¤â¸«¤¨»Ï¤á¤¿£¸²óÆó»à¡¢Ì£Êý¤Î¼ººö¤âÍí¤ó¤Ç£³ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤â£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤Ï¡Ö½é²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤Þ¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢Æþ¤ê¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²²ó°Ê¹ß¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¡¢¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡££²»î¹ç¤È¤âÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼¡¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Ö£²»î¹çÂ³¤±¤Æ±ç¸îÅÀ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏÅê¤à¤Ê¤·¤¯»¶¤Ã¤¿ÃÝ´Ý¤Ë¼Õºá¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤À¾ÉðÁê¼ê¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÆ²¡¹¤¿¤ëÅêµå¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·±ç¸î¤·¤Æ¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£