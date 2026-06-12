日本代表ＭＦ遠藤航主将（３３）の離脱を受け、新主将を託されたＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が１１日（日本時間１２日）の練習後、Ｗ杯優勝へチームを引っ張る覚悟を明かした。Ｗ杯初戦・オランダ戦の３日前という急転直下の主将交代。同日朝に遠藤と直接話し、思いを託された板倉は「先頭に立ってやっていく」と力を込めた。

主将の重責を受け継いだ板倉は、大半を非公開で行った練習後、堂々とした様子で報道陣の質問に答えた。この日朝、森保監督から宿舎で遠藤離脱と自らの主将就任を伝えられた。「航君がここでいなくなるのは痛い。もちろん彼自身が一番悔しいと思う。びっくりした思いはあったが、信頼して言ってもらっている。責任と覚悟を持って引き受けたい」と突然の任命にも動じることなく語った。

板倉自ら、遠藤の部屋を訪れた時の、やり取りの一端を明かした。

遠藤「応援してるよ。みんなによろしく頼む」

板倉「責任を持って頑張ります」

練習前のミーティングでは自ら選手の前に立った。「航君の思いは代弁させてもらった。試合３日前と難しい部分はあるが、ここから気を引き締めてやろうと。そういうミーティングだった」と振り返った。選手によると、板倉自身も感極まり、聞きながら涙を流す選手もいたという。

逆境でこそ、森保ジャパンは一つになる。「もちろんショックな部分もあるが、もう今このメンバーで優勝しないといけない、やらないといけない状況。ここからチームが一つになって、総力戦だと思う」と板倉。新リーダーとして「チームを勝たせられるようになりたい。先頭に立ってやっていく」と思いを込めた。

１０年南アフリカ大会（１６強）で直前に主将に任命された長谷部誠コーチ（４２）からも「滉の人間性とかを見て、監督も指名したと思う。気負いすぎずやれ」と助言を授かった。「動揺せずに、集中して初戦に挑むべき」とカタール大会主将ＤＦ吉田麻也（３７）が言えば、最年長３９歳のＤＦ長友も「どんなにつらい時でもオレらは、はい上がっていく」と気合を示した。板倉新主将の下、団結して頂点を目指す。（岩原 正幸）

◆Ｗ杯日本代表の大会直前負傷離脱入れ替え

▼０６年ドイツ大会 左太ももを痛めたＤＦ田中誠が離脱し、ＤＦ茂庭照幸が追加招集された。茂庭は休養先の米ハワイから急きょ帰国し、ドイツ入りした。

▼２２年カタール大会 ＤＦ中山雄太がメンバー選出から２日後のイングランド２部リーグ戦で、プレー中に右アキレス腱（けん）を断裂。出場を辞退し、代わりにＦＷ町野修斗が招集された。