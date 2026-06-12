◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

巨人は打線が西武投手陣に２安打無得点に抑えられて敗戦。交流戦初の連敗を喫し、９勝５敗２分けで１２年ぶりの交流戦優勝の可能性は消滅した。

先発の竹丸は８回途中１２奪三振３失点（自責１）の好投。打線が西武の先発・高橋光の前に７回１安打無得点に抑えられて援護できなかった。

巨人は１点ビハインドの６回に守備でもミスがあった。無死一塁、竹丸はカナリオを初球で遊ゴロに打ち取った。真っ正面の打球で６―４―３の併殺と思われたが、遊撃・泉口がボールを握れず二塁送球がワンテンポ遅れ、二塁・吉川も握り直してフワッとした一塁送球になり併殺を取れなかった。続く滝沢の４球目、エンドランのサインを読んで外角に大きく外し、滝沢は飛びつくように空振り。捕手・岸田の二塁送球がショートバウンドして遊撃・泉口が止められず中前に転々。盗塁と捕手の悪送球で１死三塁となり、続く５球目で左前適時打を打たれて０―２となっていた。

竹丸とバッテリーを組んだ岸田は「この前の（日本ハム戦）エスコンの時もよかったですし、今日は最初はストレートがばらついていたんですけど、２回ぐらいからしっかり修正してきて、我慢の投球が続いていたというか、なんとか粘り強く。僕のミスもあったので本当に申し訳ないなと思います。でも竹丸自身はしっかり投げてくれたかなと思います」とルーキー左腕をたたえた。また「最初に比べて真っすぐ、チェンジアップ以外でも操れるようになってきて、バッターも考えることが増えると思う。そういうところで勝負できているので三振も増えていると思います。僕も『この状況ではこのボール！』っていうのは今のところはないので、相手も絞りづらくなっていると思いますね」と竹丸のすごさを口にした。

一方で６回の守備に関しては「ちょっと握り損ねたんですけど、あそこはしっかりと刺さないといけないところだったので…」と反省した。