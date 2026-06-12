日本代表ＭＦ遠藤航主将（３３）の離脱を受け、新主将を託されたＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が１１日（日本時間１２日）の練習後、Ｗ杯優勝へチームを引っ張る覚悟を明かした。Ｗ杯初戦・オランダ戦の３日前という急転直下の主将交代。同日朝に遠藤と直接話し、思いを託された板倉は「先頭に立ってやっていく」と力を込めた。また、ボランチを本職とするＭＦ遠藤に代わる追加招集が、なぜＦＷ登録の町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝だったのか。岡島智哉記者が「読み解く」。

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板倉は、背中で引っ張ってきた遠藤とはまた違うタイプのリーダーだ。明るい性格で長友、堂安らといる場面も多く、“陽”のオーラを放っている。この日の取材で「一緒に戦ってきたメンバーが多いので、一緒に作っていく必要がある」と話していたように、周囲を巻き込みながら、チームを前に進めていく力がある。

プレー面でも高い守備力に足元の確かな技術もあり、３バックの中央、右を軸に安定したプレーを見せ、森保監督からの信頼も厚い。ＤＦラインの統率にもたけており、主将としてピッチに立ったとしても役割が大きく変わることはない。遠藤だけではなく、前回大会まで代表の主将を務めたＤＦ吉田からもリーダーの心得を注入されており、緊急事態で重責を託されることになったが、日本代表の主将にふさわしい選手であることは間違いない。