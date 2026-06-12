日本サッカー協会は１１日（日本時間１２日）、ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝がＷ杯メンバーから外れると発表した。ＦＷ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝を追加招集し、新主将はＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が務める。遠藤はチームメートにあいさつをすることなくチームを離れ、自身のＸで代表引退を発表。この異例の事態を、金川誉記者が「読み解く」。

夢舞台への道を断たれた遠藤の心中を、他者が推し量ることなど到底できない。仲間に直接のあいさつをせずチームを去った行動は、常に模範的であり続けたこれまでのキャプテン像とは一見、矛盾するようにも映る。それほどまでに衝撃が大きかったのだろう。

サポートプレーヤーとして帯同している前主将の吉田麻也は「キャプテンとして今までやってきたからこそ、チームへの思いも人一倍強いはず。感情の整理ができなかったのではないか」と苦しい胸の内を思いやった。一人で静かに去ることが、チームに動揺を与えないための「最善策」と考えたのかもしれない。

ただ「代表引退」まで発表し、チームにさらなる衝撃を与えた点は残念だ。吉田への取材を終えた直後、同僚の知らせで遠藤のＸへの投稿を知った。慌てて吉田を追いかけ、スマホの画面を見せた。経験豊富なベテランから「えっ！」と声が漏れ、かなり驚く様子が見て取れた。他の選手たちが受けた動揺の大きさは想像に難くない。

この４年、世界の強豪と対等に渡り合える集団へと日本を押し上げた遠藤の功績は、何一つ色あせるものではない。だが同時に、日本代表が悲願の「Ｗ杯優勝」を果たすために、キャプテン・遠藤が果たせる役割や責任は、離脱が決まった後でも残されているのではないか。たとえピッチには立てずともチームを支える吉田や南野拓実が示しているように。（日本代表担当・金川 誉）