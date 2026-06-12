忙しい日でも作りやすい！「朝おにぎり」レシピ味バリエ5選

忙しい朝に便利なおにぎり

サッと作れるおにぎりは、朝食にピッタリ。白いご飯とおかずの組み合わせだとあまり食べてくれないお子さんも、具入りや味のついたおにぎりだと、ペロリと平らげてくれたりしますよね。大人にとっても、パッと食べられるおにぎりの朝食は便利。



そこで今回は、忙しいときでも作りやすくて、栄養満点の「朝おにぎり」のバリエにフィーチャーしました。いわゆる定番のおにぎりとは少し違うレシピに着目してみました。

どれから作ってみる？

今回のラインナップは、塩昆布に玉子、味噌とクリームチーズなど、ありそうでなさそうな具材を組み合わせたワザありアレンジたち！どれもクセになるおいしさで、一度食べたらヤミツキに。

コンソメ＆カレーで洋風に

塩昆布と卵がいいコンビネーションを発揮

天つゆで味付けした天かすがたまらない

ゴマ油の香ばしさと鮭の塩気が食欲をソソる

味噌とクリチの発酵コンビが大活躍

いかがですか？絶妙な組み合わせですが、食材や調味料はどのおうちにもあるものばかりわざわざ買ってこなくても、作れてしまうところが嬉しいですね。おにぎりの朝食だと、家族そろって一斉に食べなくてもいいのも助かります。ぜひ「朝おにぎり」のバリエーションを役立ててください。（TEXT：森智子）