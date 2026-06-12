日本サッカー協会は１１日（日本時間１２日）、ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝がＷ杯メンバーから外れると発表した。２月に負った左足甲の負傷が完治せず、１次リーグ・オランダ戦（同１５日）の３日前に、森保一監督（５７）が決断した。ＦＷ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝を追加招集し、新主将はＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が務める。遠藤はチームメートにあいさつをすることなくチームを離れ、自身のＸで代表引退を発表した。

４年に１度の祭典が華々しく始まった日、日本代表に激震が走った。練習前のミーティングで遠藤の離脱を伝えられた選手たち。その心中を思い、涙を流す者もいたという。予定より約１５分遅れ、午前１０時４５分に始まった練習で３９歳長友の声がピッチに響いた。米南部の容赦ない日差しが照りつける中、３日後のオランダ戦へ必死に前を向こうとしていた。

森保監督は１０日夜、本人に直接Ｗ杯メンバーから外す決断を伝えた。遠藤はサポート役として帯同する道を選ばなかった。そして１１日朝。部屋を訪ねてきた新主将のＤＦ板倉にのみ熱い思いを託し、他の選手たちとは顔を合わせることなく、チームを離れたという。日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長（６８）は報道陣に対し、「みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」という遠藤のメッセージを代読した。

遠藤は２月、左足甲の靱帯（じんたい）を断裂し手術を受けた。以降、所属のリバプールで公式戦出場はなかったが、「Ｗ杯に間に合う」という医療スタッフの報告を受け、森保監督は５月１５日のメンバー発表でその名を読み上げた。同３１日のアイスランド戦で先発し、約３か月ぶりに実戦復帰。しかし、患部に痛みが走り、前半４５分で途中交代を余儀なくされた。以降は別メニューでのリハビリが続いていた。７日時点で指揮官は「（回復を）信じて、あとは願って待つだけ」と語っていたが、オランダ戦が迫る中、苦渋の決断を下した。

遠藤はこの日、チームの練習が終わった直後の午後１時、自身のＸに思いを投稿。「自分は今回の活動をもって代表を引退することにします」と、重い決断を明かした。日本人がフィジカルでも世界に負けないことを示した「デュエル王」は、志半ばで日本代表を去る。遠藤が掲げた「世界一」への野心を引き継ぎ、結束力へと変えられるか。森保ジャパンの真価が問われる時がきた。（金川 誉）

◆遠藤のＳＮＳでの引退表明全文（原文ママ）

発表にあった通りＷ杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。

もちろん今回のＷ杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールＷ杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り「Ｗ杯優勝」という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います。

今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います。

自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは１人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表がＷ杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう。

そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を１つにしてみんなで北中米Ｗ杯挑んでいきましょう！！

みんな、やるだけ遠藤航

◆遠藤 航（えんどう・わたる）１９９３年２月９日、横浜市生まれ。３３歳。湘南ユースを経て２０１１年トップ昇格。１６年に浦和へ移籍。１８年７月、ベルギー１部シントトロイデン入団。１９年８月にシュツットガルトに期限付き移籍し、２０年４月に完全移籍。２３年８月にリバプールへ移籍。２４―２５年プレミアリーグ優勝。１５年に日本代表デビュー。１６年リオ五輪で主将を務め、２１年東京五輪にはオーバーエージで出場。１５年日本代表デビュー。国際Ａマッチ７３試合４得点。１７８センチ、７６キロ。右利き。