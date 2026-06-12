◇交流戦 楽天2―1広島（2026年6月12日 楽天モバイル）

楽天の浅村栄斗内野手（35）が12日の広島戦（楽天モバイル）でNPB史上19人目となる通算1000四球をマークした。7回2死一塁の第3打席、玉村がフルカウントから投じた6球目、内角低めスライダーを見極め偉業達成となった。

大型ビジョンに記録達成を祝福する映像が流され、浅村は一塁ベース上でヘルメットを取ってスタンドに一礼。大きな拍手が注がれた。

この四球で2死一、二塁となり、続く村林が左中間へ逆転の2点適時二塁打。浅村は一塁から激走し、最後はホームに頭から飛び込んで仙台のファンを喜ばせた。

試合後は決勝打の村林、20年連続勝利を達成した岸とお立ち台に。1000四球の感想を問われると「いや、特にないです」と言い切って笑いを誘った。さらに「積み重ねた数字なんで率直にうれしいですけど、全く目標にはしていなかった。通過点かな」とぶっちゃけた。

一塁からの激走生還には「村林が中途半端な打球を打ったんで。ホームランを打って欲しかった」と後輩イジり。ともに西武から移籍した先輩・岸の偉業には「岸さんが投げるということで、黒星は似合わない投手なんで。何とか勝ちたいと」と、一転、持ち上げた。