日経225先物：12日22時＝650円高、6万6770円
12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比650円高の6万6770円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては749.96円高。出来高は9359枚となっている。
TOPIX先物期近は3915ポイントと前日比32.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66770 +650 9359
日経225mini 66775 +655 133553
TOPIX先物 3915 +32.5 8050
JPX日経400先物 35410 +220 144
グロース指数先物 706 +4 216
東証REIT指数先物 1777 -2 6
株探ニュース
TOPIX先物期近は3915ポイントと前日比32.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66770 +650 9359
日経225mini 66775 +655 133553
TOPIX先物 3915 +32.5 8050
JPX日経400先物 35410 +220 144
グロース指数先物 706 +4 216
東証REIT指数先物 1777 -2 6
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