　12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比650円高の6万6770円と急騰。日経平均株価の現物終値6万6020.04円に対しては749.96円高。出来高は9359枚となっている。

　TOPIX先物期近は3915ポイントと前日比32.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.04ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66770　　　　　+650　　　　9359
日経225mini 　　　　　　 66775　　　　　+655　　　133553
TOPIX先物 　　　　　　　　3915　　　　 +32.5　　　　8050
JPX日経400先物　　　　　 35410　　　　　+220　　　　 144
グロース指数先物　　　　　 706　　　　　　+4　　　　 216
東証REIT指数先物　　　　　1777　　　　　　-2　　　　　 6

株探ニュース