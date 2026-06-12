「おっさんだって怖い」40歳独身男の合コン→予想外の相手への優しさで孤独を脱却「泣けた」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／全40ページ
「昨日たまたま観たテレビでさー」というOLのおしゃべりから、この漫画はスタートする。OLたちは「人間関係のストレスが健康寿命に関係する」という一説について話に花を咲かせていた。「結局、孤独が一番体に悪いのねー」と楽しげに話す会話を、主人公の男性はこっそり聞いていた。
「孤独…か」とつぶやいたのは、40歳独身のしがないサラリーマン・岩倉。彼には恋人も親友と呼べるような友人もいない。昼休みにOLたちの会話を聞いたことで、今まで気づかないようにしていたが、自分はこの現実世界で「誰からも愛されていないんだよなぁ〜」ということを実感してしまう。
■「おっさんだって怖い」40歳独身男が挑む合コン
そんな彼が「俺も誰かに愛されたい」と一念発起する。とはいえ誰でもいいというわけではなく、「こんな俺にも好みや欲はある! 申し訳ないが…」と世の中に謝罪しながら、出会いを求めて動き出すことに。しかし、結婚相談所やマッチングサイトを検索するも、それだけで「怖いなぁ」と萎縮してしまう。岩倉いわく「怖いのは女の子だけじゃないんだよ、おっさんだって怖いんだよ」とのことだ。
早くもくじけてしまった岩倉だったが、翌日会社の若い後輩から合コンに誘われる。どうしても40歳以上の人を1人入れてほしいと女性側から頼まれたといい、「なんかおじさん好きの子がいるらしいんスよー」とのこと。「若い子がおっさん好きなんて怪しい」といぶかしがるが、とりあえず参加を決意する。その席で良くも悪くも、思い描いていた出会いとは全く異なる、意外な人物との想定外の出会いを果たし、岩倉の人生が動き出す。
■「やさしくないほうが生きるのは簡単だ」作者が込めた思い
作者の國里さんは、本作について「『やさしくないほうが生きるのは簡単だ』というセリフを描きたかった」と語る。人は誰かに愛されたい、やさしくされたいと願うものであり、思いやりを持たずに自分勝手に生きる方が楽だが、それでは孤立してしまう。「孤独にならないためにも、やさしく生きることは大事だなと…!」と作品に込めた思いを明かした。
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