Aぇ! group佐野晶哉、ジュニア時代に大西流星らとユニット結成も…気づけばなにわ男子が誕生「芸能界ってこんなに厳しいんや…」
なにわ男子とAぇ! groupが12日、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）に出演した。ジュニア時代から切磋琢磨した2組だが、なにわ男子の大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜は佐野晶哉（Aぇ! group）とユニットを組んでいたことを明かした。
【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者
「グループはなかった」とした大西は貴重な写真を公開すると「1曲だけオリジナルをいただいて歌った時期がありました」と紹介。佐野は「SUPER ROCKET」という曲をもらってこの5人で2曲目ももらおうな、って頑張ってたら気づいたらなにわ男子ができていてびっくりしました。芸能界ってこんなに厳しいんや…」と実感。改めて「一緒に共演できてよかった」と噛みしめた。
一方、大橋和也（なにわ男子）は「なにわ男子とAぇ! groupで大阪のときに一緒に番組をやっていたんですけど僕らはキラキラのバラエティーをしていたんですけどAぇ! groupは毎回過酷なバラエティーをしていた」と回想。小島健（Aぇ! group）は「僕らは3人4脚で六甲山を登っていた翌週、なにわ男子は犬と遊んでた」と嘆いて笑いを起こしていた。
【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者
「グループはなかった」とした大西は貴重な写真を公開すると「1曲だけオリジナルをいただいて歌った時期がありました」と紹介。佐野は「SUPER ROCKET」という曲をもらってこの5人で2曲目ももらおうな、って頑張ってたら気づいたらなにわ男子ができていてびっくりしました。芸能界ってこんなに厳しいんや…」と実感。改めて「一緒に共演できてよかった」と噛みしめた。
一方、大橋和也（なにわ男子）は「なにわ男子とAぇ! groupで大阪のときに一緒に番組をやっていたんですけど僕らはキラキラのバラエティーをしていたんですけどAぇ! groupは毎回過酷なバラエティーをしていた」と回想。小島健（Aぇ! group）は「僕らは3人4脚で六甲山を登っていた翌週、なにわ男子は犬と遊んでた」と嘆いて笑いを起こしていた。