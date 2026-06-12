お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が、12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、新車が納車されたことを報告した。

遠藤は「久々に新車を買いました」と言い、その車はテスラの「モデルY L」と明かした。

遠藤はガソリン車の光岡自動車のバディも所持しているが、それに加えて今年4月に発売された車両本体価格749万円の電気自動車、テスラの新型SUVの購入を決めたもの。

ホワイトカラーの新車を前に遠藤は、「でかいね。結構迫力ありますね。かっこいいね！」と言いながらも、スマートフォンが自動車の鍵となる同車について、「スマホ自体、ちゃんといじれていないアナログ人間の俺、頑張れるのかな…」ととまどいながらも、動かしながら説明を受け「素晴らしいね！」と感動。「このアナログおじさんが、この素敵な車をどこまで乗りこなせるのか、今後僕も楽しんでいきたいと思います」と語った。

視聴した人からも「羨ましいです」「モデルYL欲しい！」「あんたが乗るテスラが最強にかっこいいよ」「芸能人もテスラオーナー多いな」などの声が寄せられていた。