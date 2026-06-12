◇第97回都市対抗野球大会2次予選近畿地区第1代表決定戦 大阪ガス3―0日本新薬（2026年6月12日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

社会人野球の都市対抗野球は12日、近畿地区第1代表決定戦が行われ、大阪ガスが日本新薬を3―0で下し、2年連続30度目の本戦出場を決めた。

新人左腕が第1代表奪取に貢献した。立命大出身の遠藤翔海が6回被安打3、無失点の力投。「自分の持ち味は制球力。コースを突きながら、しっかりと投げられた」と3四球を与えながら我慢強く四隅を狙い続けた。

大学3年春に左肘を疲労骨折し、手術を経験した。苦難を乗り越えて4年時に自己最速を5キロ更新する145キロを計測し、4年秋には明治神宮大会準優勝に貢献。現在も左肘にボルトが入ったまま投げ続け、その実力を1年目から証明した。

「1年目から東京ドームで投げたいと思っていた。凄く嬉しいです」

大一番の先発投手に抜てきした峯岡格監督は「ストライク先行で投げられるのがいいところ。立命大の時も全国準優勝に導いた経験がある。いい投球でした」と称えた。

◇遠藤 翔海（えんどう・かける）2003年（平15）6月8日生まれ、兵庫県朝来市出身の23歳。小2から和田山ファイターズで野球を始めて投手を務める。和田山中では軟式野球部に所属。京都共栄学園（京都）では1年夏に背番号13でベンチ入りし、1年秋から背番号1。立命大では2年春にリーグ戦初登板を果たし、4年秋に最優秀投手を受賞。1メートル70、77キロ。左投げ左打ち。