【交流戦順位表】西武がゲーム差なしの首位浮上 ソフトバンクがパ・唯一の敗戦 広島が4連敗で最下位転落
プロ野球セ・パ交流戦は12日、6試合が行われました。
首位ソフトバンクはヤクルトに逆転負けで連勝は5で止まりました。一方2位の西武は巨人に3-0で勝利し6連勝、ゲーム差なしの首位に立ちました。日本ハムは8連勝で首位に0.5ゲーム差につけています。
ロッテは2連勝で巨人に並び4位に浮上。セ・リーグで唯一勝利のヤクルトが8位に浮上し、DeNAは6連敗、広島は4連敗で最下位転落となりました。
＜6月12日の交流戦結果＞
◆西武 3-0 巨人
勝利【西武】郄橋光成(7勝3敗)
敗戦【巨人】竹丸和幸(5勝5敗)
セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗3S)
◆ヤクルト 4-2 ソフトバンク
勝利【ヤクルト】吉村貢司郎(3勝5敗)
敗戦【ソフトバンク】前田純(1勝1敗)
セーブ【ヤクルト】キハダ(1勝3敗16S)
本塁打【ソフトバンク】正木智也6号
◆日本ハム 3-1 中日
勝利【日本ハム】細野晴希(2勝4敗)
敗戦【中日】柳裕也(4勝2敗)
セーブ【日本ハム】島本浩也(1勝2S)
◆ロッテ 3×-2 DeNA
勝利【ロッテ】鈴木昭汰(5勝1S)
敗戦【DeNA】 宮城滝太(1敗)
本塁打【ロッテ】山口航輝8号、ソト6号
◆オリックス 2-1 阪神
勝利【オリックス】入山海斗(1勝)
敗戦【阪神】村上頌樹(5勝4敗)
セーブ【オリックス】マチャド(18S)
本塁打【オリックス】西川龍馬2号、紅林弘太郎8号
勝利【楽天】岸孝之(1勝2敗)
敗戦【広島】玉村昇悟(1勝2敗)
セーブ【楽天】藤平尚真(1敗12S)