プロ野球セ・パ交流戦は12日、6試合が行われました。

首位ソフトバンクはヤクルトに逆転負けで連勝は5で止まりました。一方2位の西武は巨人に3-0で勝利し6連勝、ゲーム差なしの首位に立ちました。日本ハムは8連勝で首位に0.5ゲーム差につけています。

ロッテは2連勝で巨人に並び4位に浮上。セ・リーグで唯一勝利のヤクルトが8位に浮上し、DeNAは6連敗、広島は4連敗で最下位転落となりました。

＜6月12日の交流戦結果＞

◆西武 3-0 巨人

勝利【西武】郄橋光成(7勝3敗)

敗戦【巨人】竹丸和幸(5勝5敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗3S)

◆ヤクルト 4-2 ソフトバンク

勝利【ヤクルト】吉村貢司郎(3勝5敗)

敗戦【ソフトバンク】前田純(1勝1敗)

セーブ【ヤクルト】キハダ(1勝3敗16S)

本塁打【ソフトバンク】正木智也6号

◆日本ハム 3-1 中日

勝利【日本ハム】細野晴希(2勝4敗)

敗戦【中日】柳裕也(4勝2敗)

セーブ【日本ハム】島本浩也(1勝2S)

◆ロッテ 3×-2 DeNA

勝利【ロッテ】鈴木昭汰(5勝1S)

敗戦【DeNA】 宮城滝太(1敗)

本塁打【ロッテ】山口航輝8号、ソト6号

◆オリックス 2-1 阪神

勝利【オリックス】入山海斗(1勝)

敗戦【阪神】村上頌樹(5勝4敗)

セーブ【オリックス】マチャド(18S)

本塁打【オリックス】西川龍馬2号、紅林弘太郎8号

◆楽天 2-1 広島勝利【楽天】岸孝之(1勝2敗)敗戦【広島】玉村昇悟(1勝2敗)セーブ【楽天】藤平尚真(1敗12S)