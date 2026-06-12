韓国―チェコ戦

サッカーの北中米W杯が11日（日本時間12日）に開幕し、メキシコ・グアダラハラではA組の韓国-チェコが行われた。ここに登場したチェコ代表がまとうアウェーユニホームが、一瞬でビリビリに破れる事件が発生。韓国のファンからも驚きの声が上がった。

この試合は韓国が赤基調のホームユニホームを着用。チェコは白基調のアウェー用を着用した。前半25分、チェコのFWパヴェル・シュルツのユニホームを、韓国のDFイ・ハンボムが引っ張るとあっという間にビリビリになる事件が発生した。

腰回りの素肌がのぞく事態に、X上では韓国のファンも仰天。「試合始まって一番笑ったのがチェコのユニフォームが黒いゴム靴みたいに破れてたこと」「チェコのどの選手かユニフォーム破れて着替えてたんだけど ちょっとお腹の肉ついてたんだよね」「まるで紙のようにはがれていく…」「マジでブチッて破れててクソ面白い」「笑いが止まらねえよちくしょう」とあっという間に拡散し、様々なコメントが寄せられた。

試合はチェコが後半14分に先制したものの、その後韓国が2得点し2-1で逆転勝ちしている。



（THE ANSWER編集部）