◆陸上日本選手権 第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

残り１００メートルの直線で山本有真（積水化学）が、１４分５９秒８９で同種目４連覇中の田中希実（豊田自動織機）をかわし、初優勝を果たした。「自分でも信じられないくらい」と目を大きく見開いた。

愛知出身でパロマ瑞穂は幼い頃から慣れ親しんだ会場。しかし、改修前の最後に出場した高校３年の記録会ではレース中に疲労骨折を負い、「悔しくて泣いていた」と高校最後のインターハイ出場がかなわなかった苦い思い出があった。

その思い出を吹き飛ばすような好走ができたのは、学生時代の仲間の存在が大きかったという。「この日も地元の子たちがみんな応援に来てくれた。それが、ラスト直前の力になったし、うれしかった」と応援を力に変えた。

直近はけがでレースに出場できず、昨年９月の東京世界陸上以来となった５０００メートル出場。ぶっつけ本番で獲得したアジアへの切符には「今の自分の全力を尽くしてきた結果で、今までやってきた練習がすごい自分の中で満足していた。失敗してもいいやと思い切って走ったら結果もついてきた」と努力の結晶がつまった勝利だった。