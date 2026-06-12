◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

西武が交流戦最後のカードとなる巨人戦の初戦を制し、今季３度目の６連勝。ソフトバンクがヤクルトに敗れたため、初優勝を狙う交流戦でも首位に浮上した。西口監督は「気にせずやっていきます」と先を見据えた。

先発・高橋光成投手は７回１安打無失点、毎回の１０奪三振で巨人戦４度目の登板で初勝利を挙げ、リーグトップタイの７勝目。今季はここまで１０試合に先発登板し、全ての試合でクオリティースタート（６回以上を投げ自責点３以内）を達成するなど好調を維持。「良かった。まだまだ状態は上がってくると思うし、成長できると思うのでもっとレベルアップできると思う」とさらなる高みを口にした。

打線は初回１死一塁で長谷川信哉外野手が「欲しかった先制点を取ることができて良かった」と自身５試合連続打点となる左中間への適時二塁打を放ち先制。そのまま迎えた６回１死三塁では、滝沢夏央内野手が「追い込まれていたのでとにかくくらいついた結果」と左前適時打を放ち、１点を追加。滝沢は８回にも右翼線にダメ押しの三塁打を放った。