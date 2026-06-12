◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３Ｘ―２ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテは先発の広池康志郎投手が自己最長８回２失点の快投で試合を作ると、２試合連続のサヨナラ勝ちで、４月４日以来となる勝率５割に復帰した。９回２死二、三塁から山本大斗が右前に運んで決着をつけた。これまで借金返済をかけた一戦は５戦全敗中だっただけに、“６度目の正直”で念願の勝利をつかんだ。試合後、山本はヒーローインタビューで「しゃっーーー！！」と喜びを爆発させた。

同点の９回２死二、三塁。カウント１―０から外角直球を素直に逆方向にはじき返すと、打球は一、二塁間を破った。２４年以来となる２年ぶりの２試合連続劇勝に、「ここはヒーローになろうと思って、打ちました。もうわけがわからないですね！」と大興奮。無我夢中でつかんだ自身初のサヨナラ打の余韻に浸った。

今季はここまで打率１割台に低迷し、本塁打もわずか１本。歯がゆい日々が続き、「個人としてあまり結果が出てなくてすごいつらい」と率直な心境を吐露。それでも５割復帰をもたらす一打に「チームの力になれてなかったので、こういう場面で打てたのは本当に自分の中で良かった。いいきっかけを作れた」と充実感を漂わせた。

２３歳の若き大砲の奮闘に、サブロー監督も「（山本は）本来であれば、ライトでスタメンで出ないといけない選手だと思う。けど、プロ野球もそんな甘くない。１軍は実質２年目ですか、１軍の壁にぶち当たってもがいて、もがいて、結果が出ない、でもこういうところでちゃんとヒットを打てたっていうのは彼もうれしいですし、僕もうれしいです」とたたえた。