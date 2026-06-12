可愛すぎる現役慶応大生キャバ嬢が初登場。人気店に入店できた上、わずか2日でテレビ出演を叶えたというシンデレラストーリーに狩野英孝らが驚愕した。

【映像】ハイスペックすぎる“現役慶應大生”美人キャバ嬢

6月10日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#57が放送。全国から超人気キャストが集結しトークを展開した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

める（六本木・ジャングル東京）は秋田県出身の現役慶応大生キャバ嬢。「家庭教師とキャバクラで悩んで、キャバクラの方が楽しそうだなって思って」と、もともとはアルバイト感覚でキャバ嬢になったという。

慶応大学に入学できるほどの頭脳を持ちながら、選りすぐりの美女が集まる超人気店ジャングル東京入店も叶えた、める。同店で数々の伝説を打ち立てた人気キャバ嬢・きほは「慶応生となればね、すごいですから。キャッチーですから」と、めるのポテンシャルに期待した。

めるの親もキャバ嬢になったことを知っているそう。卒業後の進路を聞かれためるは「キャバクラを頑張りたいと思って」と野心をにじませ、きほは「びっくりー！それは」と目を丸くした。ベッキーが「もったいない…って言っちゃいけないんですか？」と動揺すると、めるは「経営を学んでいるので、結構活かせています」と余裕たっぷりにニッコリ。

めるのすごさが次々と明らかになっていく中、めるはさらに「ジャングルは2日目です（※収録時）」と衝撃告白。ベッキーが「それで抜擢されたの！？」と驚くと、ぺこぱのシュウペイは「テレビに出られるまでに12年かかったのに」と自分との差に愕然としていた。