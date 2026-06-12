70歳・桑田佳祐、『Mステ』出演へ デビュー48年目にして初のアニメ主題歌をTV初披露
今年2月に古希を迎えた桑田佳祐（70）が、26日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9:00）に出演することが決定した。アニメ『あかね噺』のオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」を披露する。
【動画】祝！70歳 桑田佳祐ティザー映像
桑田は、原作漫画を読みながら、主人公が努力し続け、立ち向かう姿にインスピレーションを受け、主題歌を制作。桑田が作詞・作曲のすべてを手掛けたアニメ主題歌は、デビュー48年目にして初となる。
放送ではそんな主題歌「人誑し / ひとたらし」をテレビ初披露するほか、さらにもう1曲を含め、豪華2曲をパフォーマンスする。
【動画】祝！70歳 桑田佳祐ティザー映像
桑田は、原作漫画を読みながら、主人公が努力し続け、立ち向かう姿にインスピレーションを受け、主題歌を制作。桑田が作詞・作曲のすべてを手掛けたアニメ主題歌は、デビュー48年目にして初となる。
放送ではそんな主題歌「人誑し / ひとたらし」をテレビ初披露するほか、さらにもう1曲を含め、豪華2曲をパフォーマンスする。