◆セ・パ交流２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が先発し、７回２／３を４安打３失点（自責１）、自己最多１２奪三振と奮闘も５敗目を喫した。

３失点でプロ初の完投による黒星だった５月３１日・日本ハム戦（エスコン）以来、中１１日での登板。初回は１死から滝沢に左前打を許すと、長谷川に左中間へ適時二塁打を浴び、先制点を献上。それでも最少失点にしのいだ。１５０キロ前後の直球にチェンジアップなどを駆使し、２回から５回までは無安打投球。味方の援護を待ち続けながら、力投を続けた。

０―１の６回は無死一塁から味方のミスなども絡み１死三塁を招くと、滝沢に左前適時打を許した。左腕はその後、長谷川、ネビンを連続三振に斬り、自己最多タイの１０奪三振に到達。２戦連続２ケタ奪三振は球団新人３人目となり、左腕では初となった。

７回も２三振を奪い、自己最多を更新する１２奪三振。８回もマウンドに上がったが、２死から西川の左中間への飛球をキャベッジが落球すると、２死二塁で滝沢に一塁線を破る適時三塁打を許し、マウンドを降りた。

ハイクオリティースタート（ＨＱＳ＝７回以上自責２以内）はプロ入り後初。進化を示している左腕は「内容だったり、ボールが前に比べて全然良くなっていると思うので、あとは失点をどんどんもう少し減らしていけたらいいなと思います」と振り返った。

直近２試合で計１５回２／３と２戦連続長いイニングで腕を振っており、「（チームが仙台からの）移動試合だったので、本当は全部投げたかったんですけど、最後踏ん張り切れなかったのは悔しいです。先発なので、７回ぐらいは毎試合投げたいなと思っている。そこをクリアできているので、それはいいとこかなと思います」と、うなずいた。