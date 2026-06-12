シンガー・ソングライターのＡＮＲＩが１１日、東京・ＳＧＣホール有明で行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ＷＥＥＫ ＳＰＥＣＩＡＬ ＬＩＶＥ Ｓｕｒｆ＆Ｂｒｅｅｚｅ」に登場した。

バンドの生演奏を背に「ＷＩＮＤＹ ＳＵＭＭＥＲ」で開幕すると、登場を待ち浴びていたファンは立ち上がり、曲にノリ始めた。お祭りのような１週間に「アワードに向けて業界の皆さんがすごくドキドキしている中、私は受賞の心配がない分、リラックスして歌える」とジョークで笑わせると、「でもそれって、最強かもしれません。最後まで思いっきり音楽を楽しんでいってください」と呼びかけた。

代表曲「ＣＡＴ’Ｓ ＥＹＥ」や「オリビアを聴きながら」など、約４０分で全１０曲を披露。「悲しみが止まらない」ではステップを踏みながら熱唱するなど、ＡＮＲＩワールドで観客を魅了した。

１３日に行われる「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」に先駆け、「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ＷＥＥＫ」と題し、都内各地でライブステージ、ショーケース、音楽関係者によるセミナーなど多彩なイベントを展開。「―Ｓｕｒｆ＆Ｂｒｅｅｚｅ」には、長年シティポップをリードしてきたＡＮＲＩと高中正義が登場した。