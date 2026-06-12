ライブに登場した高中正義

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　世界的ギタリストの高中正義が１１日、東京・ＳＧＣホール有明で行われた「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　ＷＥＥＫ　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＬＩＶＥ　Ｓｕｒｆ＆Ｂｒｅｅｚｅ」に登場した。

　全身赤のスーツ姿で登場した高中は、ギター１本で観客を魅了し続けた。「ＢＬＡＳＩＬＩＡＮ　ＳＫＩＥＳ」や最大のヒット曲「ＢＬＵＥ　ＬＡＧＯＯＮ」など全１２曲をパフォーマンス。「トーキョーレギー」や「ＴＡＪ　ＭＡＨＡＬ」など３曲では、自らボーカルも務めるなど多彩な演目でファンの熱狂させた。

　ＭＣでは、「楽しい夏をお過ごしください、今日はありがとうございました」と一言。アンコールの「Ｊｕｍｐｉｎｇ　Ｔａｋｅ　Ｏｆｆ」ではサーフボード型のギターを用いて演奏するなど、会場と一体化し、最後は大きな拍手で見送られた。

　１３日に行われる「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　２０２６」に先駆け、「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　ＷＥＥＫ」と題し、都内各地でライブステージ、ショーケース、音楽関係者によるセミナーなど多彩なイベントが展開。「―Ｓｕｒｆ＆Ｂｒｅｅｚｅ」には、長年シティーポップをリードしてきたＡＮＲＩと共に登場した。