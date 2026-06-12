世界的ギタリストの高中正義が１１日、東京・ＳＧＣホール有明で行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ＷＥＥＫ ＳＰＥＣＩＡＬ ＬＩＶＥ Ｓｕｒｆ＆Ｂｒｅｅｚｅ」に登場した。

全身赤のスーツ姿で登場した高中は、ギター１本で観客を魅了し続けた。「ＢＬＡＳＩＬＩＡＮ ＳＫＩＥＳ」や最大のヒット曲「ＢＬＵＥ ＬＡＧＯＯＮ」など全１２曲をパフォーマンス。「トーキョーレギー」や「ＴＡＪ ＭＡＨＡＬ」など３曲では、自らボーカルも務めるなど多彩な演目でファンの熱狂させた。

ＭＣでは、「楽しい夏をお過ごしください、今日はありがとうございました」と一言。アンコールの「Ｊｕｍｐｉｎｇ Ｔａｋｅ Ｏｆｆ」ではサーフボード型のギターを用いて演奏するなど、会場と一体化し、最後は大きな拍手で見送られた。

１３日に行われる「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」に先駆け、「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ＷＥＥＫ」と題し、都内各地でライブステージ、ショーケース、音楽関係者によるセミナーなど多彩なイベントが展開。「―Ｓｕｒｆ＆Ｂｒｅｅｚｅ」には、長年シティーポップをリードしてきたＡＮＲＩと共に登場した。