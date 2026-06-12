俳優の柄本時生が１２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。妻との交際期間を語った。

柄本は昨年１１月、ロックバンド・ゲスの極み乙女のドラマーで、女優のさとうほなみと結婚。２人は、柄本がプロデュースしたドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（テレビ東京系）で共演していた。

この日チャンネルには、同ドラマで共演した俳優の賀来賢人、落合モトキがゲスト出演。その中で落合が、柄本に「（さとうと）『錦糸町パラダイス』の時は付き合ってたの？」と直球質問した。

賀来は「俺は何か途中からおかしいなってのは正直感じてた」と告白。「やたら（柄本が）俺とほなちゃんのシーンの時いるな、やたら場を離れようとしないな、みたいな」という。

さらに「（柄本は）急にほなちゃんとあんまりしゃべらない時期とかもあった。俺、そこが一番怪しいんじゃないかと思う。『あえて距離置いとこうぜ』みたいな、口裏合わせがあったと僕は推測しているんですけど」と問い詰めた。

落合も「現場終わりが一緒だった時、時生ちゃんが『昨日、車でほなさん送って〜』みたいなこと言ってた」と、勘づいていたことを明かした。

これには、柄本も「名探偵がいるな」とお手上げの様子。「（賀来が言及した）『会話をしなくなった』というところで、（さとうと）お互いの気持ちを確かめ合ってます」と赤裸々に語った。

続けて「ただこれ、誤解のないよう。僕も真面目な人間ではあるので、一応、お付き合いという形は現場が終わってから」と明かした。