ソフトバンクは１２日のヤクルト戦（みずほペイペイ）に２―４の逆転負けを喫し、連勝が「５」でストップした。交流戦は１３勝３敗となり、首位から陥落。初回に正木の先頭打者弾で先制し、２回に海野のスクイズで加点するも３点目が奪えなかった。

５回まで完全投球だった先発・前田純が６回に２点を返されて降板。なおも一死一、二塁で火消し役を託された２番手・上茶谷も２点を献上して逆転を許した。７連敗中だったヤクルトに白星を献上。パ上位チームが軒並み好調な交流戦でダメージの大きい１敗となった。

敗戦を喫し、さらに気がかりだったのは５回に死球を受けた周東佑京外野手（３０）が試合途中で退いたこと。ヤクルト先発・吉村の真っすぐが右足外側のふくらはぎ付近を直撃。一度ベンチに下がり、治療を終えてプレーを続行したが、直後の守備から交代した。試合後、小久保監督が周東の状態について言及。「（箇所としては）骨は避けているみたい」と説明した上で「明日（球場に）来て、どうするか考えます」と語った。代えの利かない絶対的主力だけに、気を揉む交代劇だった。