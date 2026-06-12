M!LK曽野舜太、X開設を報告「待ってました」「フォロー欄尊すぎ」佐野勇斗が反応
【モデルプレス＝2026/06/12】M!LK（ミルク）の曽野舜太が6月12日、自身のX（旧Twitter）を開設したことがわかった。
【写真】M!LK曽野、新CMで異様なレフリーに
曽野は「Xはじめてみた！よろしくね！」と報告。王冠をかぶり、バラを手にした自身の姿を公開した。同日、佐野勇斗はInstagramストーリーズにて「ブラザーがX始めたみたい」とつづり、曽野のポストをスクリーンショットしたものを投稿していた。
曽野のX開設を受け、ファンの間では「待ってました」「嬉しすぎ」「開設おめでとう！」などと喜びの声が上がった。さらに、フォロー欄には、現在個人のXアカウントを開設している山中柔太朗、吉田仁人、佐野勇斗に加えてグループ公式のアカウントが。ファンからは「フォロー欄尊すぎ」「メンバーさっそくフォローしてるの可愛い」などといった声も寄せられている。（modelpress編集部）
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◆曽野舜太、X開設を報告
曽野は「Xはじめてみた！よろしくね！」と報告。王冠をかぶり、バラを手にした自身の姿を公開した。同日、佐野勇斗はInstagramストーリーズにて「ブラザーがX始めたみたい」とつづり、曽野のポストをスクリーンショットしたものを投稿していた。
◆曽野舜太、X開設でファン歓喜
曽野のX開設を受け、ファンの間では「待ってました」「嬉しすぎ」「開設おめでとう！」などと喜びの声が上がった。さらに、フォロー欄には、現在個人のXアカウントを開設している山中柔太朗、吉田仁人、佐野勇斗に加えてグループ公式のアカウントが。ファンからは「フォロー欄尊すぎ」「メンバーさっそくフォローしてるの可愛い」などといった声も寄せられている。（modelpress編集部）
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