SHIROの新作オイルインセラム登場！夏の乾燥肌を潤す限定スキンケアに注目

汗や皮脂が気になる夏は、肌が潤っているように見えて実は内側が乾燥していることも少なくありません。そんな季節の肌悩みに寄り添うSHIROの「オイルインセラム」から、この夏限定の新作2種が登場します。自然素材の恵みをたっぷりと詰め込み、水分と油分をバランスよく補給できる処方で、紫外線や乾燥によるダメージを受けた肌をやさしくケア。毎日のスキンケア時間を心地よく彩る注目アイテムです♪

夏の肌悩みに寄り添う新オイルインセラム

2026年6月25日より、SHIRO全国直営店舗およびオンラインストアにて「カレンデュラハーブオイルインセラム」と「日高昆布白樺オイルインセラム」が発売されます。

また、6月22日からはSHIRO Membership Program「FAST RESERVE（新製品先行予約）」もスタート。

今回のオイルインセラムは、SHIRO史上でも特にみずみずしいテクスチャーを追求。肌に必要な水分と油分を同時に届ける2層式美容液で、ワンステップでもしっかり潤いを感じられるのが特徴です。

強い紫外線や冷房による乾燥、汗による水分不足など、夏ならではの肌環境に着目し、肌状態に合わせて選べる2種類がラインアップしています。

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素材の魅力が詰まった2つの美容液

カレンデュラハーブオイルインセラム



価格：6,930円（税込）

“皮膚のガードマン”とも呼ばれるカレンデュラの花から抽出したカレンデュラオイル3をはじめ、北海道に自生するヤマヨモギ4など15種類のハーブエキスを配合した美容液です。

強い日差しを浴びた肌をやさしく包み込みながら、水分と油分を補給。乾燥によるごわつきを防ぎ、もっちりとなめらかな肌へ導きます。

ハーブの自然な香りも魅力で、スキンケアタイムをリラックスタイムへと変えてくれます。

容量：60mL

日高昆布白樺オイルインセラム



価格：6,930円（税込）

保水力に優れた日高昆布エキス6とカラハリメロンオイル、さらに白樺樹液7や白樺蒸留水*8を組み合わせた2層式美容液です。

ベタつきが気になるのに内側は乾燥しているインナードライ肌にアプローチ。水分と油分のバランスを整えながら、ハリとツヤのある肌へ導きます。

さらりとした使用感なので、暑い季節にも快適に使えるのが嬉しいポイントです。

爽やかなゆずとやや甘いウッディーの香りが広がり、心地よいスキンケア時間を演出します。

容量：60mL

※シラカバ花粉症をお持ちの方は、医師にご相談のうえ、ご使用ください。

*1 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかな肌

*2 角質層まで

*3 トウキンセンカ花エキス/保湿・整肌成分

*4 ヤマヨモギ葉水/保湿・整肌成分

*5 潤いによる

*6 ミツイシコンブエキス/保湿成分

*7 シラカンバ樹液/保湿成分

*8 シラカンバ葉水/保湿成分

夏のスキンケアをもっと心地よく

夏の肌は紫外線や汗、冷房などによって想像以上に乾燥しやすいもの。SHIROの新しい「オイルインセラム」は、自然素材の力を活かしながら肌に潤いを届け、季節特有の悩みに寄り添ってくれるアイテムです。

その日の肌状態に合わせて選べるのもSHIROならではの魅力♡毎日のスキンケアに取り入れて、みずみずしく健やかな夏肌を目指してみてはいかがでしょうか。