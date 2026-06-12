男性3人組ムード歌謡「純烈」の酒井一圭（50）が12日、自身のインスタグラムを更新し、超大物歌手とのショットを公開した。

「北島三郎さんと純烈 昨日はmusic awardのステージでした」と11日に行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式での歌手・北島三郎を囲む4ショットを投稿。

89歳の北島は特別功労賞を受賞し、昨年9月以来の公の場に登場。酒井は「純烈魂のレコーディング以来、お会いできました」と明かした。

「ここまで続いたら、もっと続く、がんばれ!!オーナー、がんばります。いつもありがとうございます 間もなくイクイノックスの子供たちも走り出しますな」とつづり、馬主という共通点がある北島との会話を振り返った。

フォロワーからは「北島さんまだまだお元気でいて欲しいですね」「素敵な大先輩とお仕事が出来るって、有難いですよね」「御大にお会い出来て良かったですね 御大もお元気そうで何より」「北島さん、いつまでもカッコいいですよね 純烈さんたち、うれしそう」などのコメントが届いている。