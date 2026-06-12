◇交流戦 巨人0―3西武（2026年6月12日 ベルーナD）

巨人のドラフト1位・竹丸和幸投手は7回2/3を4安打3失点（自責1）と力投しながら、2試合続けて援護がなく5敗目を喫し「2試合とも先制点取られてるんで、そこを次はなんとか先制点を与えないように投げていけたらいいなと思います」と悔しさをにじませた。

立ち上がりに1点こそ失ったがその後は完璧だった。2回以降は自己最速タイ152キロの直球とチェンジアップ、スライダーとのコンビネーションで先発野手全員から自己最多12三振を奪った。

前回登板の5月31日の日本ハム戦（エスコンF）で8回10三振を奪っており、球団新人の連続2桁奪三振は36年に沢村栄治が2試合、03年に木佐貫が3試合続けたのに次いで3人目。左腕では初の快挙だったが、白星はつかめず「本当は全部投げたかったんですけど、最後踏ん張り切れなかったのは悔しいですけど、先発なので、7回ぐらいは毎試合投げたいなと思ってるので、そこをクリアできてるので、それはいいとこかなと思います」と振り返った。

それでもルーキーの好投を杉内投手チーフコーチは「最高のピッチングです」と称えた。