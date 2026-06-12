税込400円！ 2026年6月発売の「ハローキティ ぴょこのるマスコット」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ケーツーステーションの「ハローキティ ぴょこのるマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ケーツーステーションから2026年6月に発売される「ハローキティ ぴょこのるマスコット」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
ハローキティ ぴょこのるマスコット
▼メーカー
ケーツーステーション
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ハローキティ ぴょこのるマスコット」が見逃せない！
ケーツーステーションから2026年6月に発売される「ハローキティ ぴょこのるマスコット」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
色んなフチに“ぴょこ”っとのる愛らしさ！サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が、様々な場所のフチに掛けられる立体マスコットになって登場しました。後ろ姿までしっかりと作り込まれており、どこから見ても抜かりない可愛らしさを楽しむことができます。お部屋のインテリアやデスク周りなど、お気に入りの場所にちょこんと乗せて癒やされてみてはいかがでしょうか。
詳細情報▼商品名
ハローキティ ぴょこのるマスコット
▼メーカー
ケーツーステーション
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)