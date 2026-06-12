「色気やば」小嶋陽菜、ベネチアで美しい姿を披露「高級って感じ！」「リアルディズニープリンセス」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは6月11日、自身のInstagramを更新。旅行先のイタリア・ベネチアでのオフショットを公開しました。
【写真】船に乗る小嶋陽菜
コメントでは「可愛いです 将来こじはるさんみたいになりたいです」「ドレスが本当に可愛いね」「リアルディズニープリンセス！！どこにいても絵になる小嶋さん、本当に憧れます」「高級って感じ！ニャンニャンにピッタリだね」「綺麗………」「絵になる美女」「色気やば」「めちゃくちゃ可愛い」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】船に乗る小嶋陽菜
「こじはるさんみたいになりたい」小嶋さんは「人生で2度目のベネチア」とつづり、8枚の写真と2本の動画を投稿。船に乗っている様子です。かわいらしいワンピースを着用し、さまざまな表情やポーズを見せています。背景にはベネチアの街並みが広がり、小嶋さんの美貌とマッチしています。
シチリアショットも！6日には「Hello from Sicily」と、シチリアでのオフショットを披露していた小嶋さん。美しいボディラインが強調されるコーディネートで、色っぽいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)