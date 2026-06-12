タレントの有吉弘行とマツコ・デラックスが１２日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。使ったことがないキッチンの家電で意見が一致する一幕があった。

この日のトークコーナーで「スマホをマナーモードにしているのに音量ボタンを一番下まで下げてしまう」などに代表される「やらなくていいのに、ついやっちゃうこと」の話題になると「洗って置いてあるのに、また食器を洗っちゃう。使う時に」と話し出したマツコ。

「ゴシゴシは洗わないけど、軽く流す。なんか気になっちゃう」と続けたところで有吉が「俺もなんとかしてほしいんだけど…。申し訳ないんだけど（キッチンに）食洗機がついてるんだけど、１回も使ってない。１回、どうせ洗わなきゃいけないじゃん。１回、強めに洗ってから（食洗機に）入れるじゃん。あれが面倒くさい。だったら、洗って乾かす」と、きっぱり。

マツコも「私も食洗機、１回も使ったことない」と同調すると「食洗機の元は汚くないのかな？って思っちゃうんだよね。吹き出し口とか。本当、そんなことはないと分かってるんだけど、管が通ってるじゃん。水道から直で行ってたらいいけど、あれ、どっからどういうふうに来てるの、水は？ なんか謎じゃん、配線が。どっから水出てんのよ？って」と疑問を呈していた。