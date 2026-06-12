◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―１広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天は広島に逆転勝ちし、２連勝を飾った。

序盤から投手戦だった。２回までは先発した楽天・岸と広島・玉村がそれぞれ無失点。試合が動いたのは３回だ。雨が徐々に強くなり、３回表の２死一、二塁の坂倉の打席途中、午後６時５２分に中断。グラウンドにシートが敷かれた。その後、雨が弱まり、午後７時３２分に試合が再開した。

再びマウンドに上がったが、１死一、二塁から坂倉に右中間への適時二塁打を浴びた。その後の１死二、三塁のピンチは無失点で切り抜けた。４回からは走者を出しながらも、粘りの投球。７イニングで今季最多の１０９球を投げ切った。

岸を援護したい打線は玉村に苦戦。６回までわずか１安打に封じられた。それでも７回に２死一、二塁から村林が左中間を破る逆転の２点適時二塁打。試合をひっくり返した。９回は藤平が２死満塁のピンチを迎えたが、最後はファビアンを空振り三振に仕留めた。

岸は史上１４人目の２０年連続勝利を達成。交流戦では和田毅（ソフトバンク）に並ぶ歴代３位の２７勝目を挙げた。