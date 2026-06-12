◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）

阪神は今季初の４連敗だ。ビジターも５連敗。藤川監督は「（ベンチが）動かなければいけないこともあると思うし、勝ちにいく執念を示さなければいけない。常にあるつもりですけどね、つもりではなくて、やっぱり勝ちにいくというのはすごく重要なことですから、明日も」と唇をかんだ。

中５日で投入したエース村上は７回５安打２失点。初回に自身初の２者連続被弾はあったものの、指揮官は「その（２被弾の）あときっちりとゲームをつくってきましたので、十分な役割かなと。年間を見据えたところでは、エースらしくしっかりやってくれてるなというふうには思います」と評価した。

一方で３、５回に満塁機がありながら、１得点に終わった打線については「積極的に仕掛けていかなきゃいけないところが、少しこう、なんて言うんですかね、時に変化球でかわされてそれを振ってみたり、打ちにいこうとしない時に真っすぐで（ストライクを）取られたりというところでは、上回られてるというか。思い切って、とにかく仕掛けていくことが重要なんじゃないかと思いますから、しっかりとまた明日に向かいたいと思います」と奮起を促した。