◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム3-1中日（12日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

中日は先発の柳裕也投手が5回3失点と粘りの投球を披露しますが、打線は日本ハム先発・細野晴希投手を含め、リリーフ陣の前に苦戦。相手のミスによる1点のみに終わり接戦を落としました。

この日先発したのは、前回登板で7回無失点の好投を披露した柳投手。初回は先頭からツーベースヒットを放たれると、送りバントと四球で1アウト1、3塁のピンチを迎え、さらにマルティネス選手のサードゴロの間に1点の先制を許します。

打線は相手先発・細野投手の前に苦戦。ヒットは放つもののなかなか点を奪えませんでしたが、5回に2アウト1、3塁のチャンスを作ると、バッテリーエラーの間にランナーが生還し同点に追いつきます。

同点となった直後でしたが、柳投手は5回に再び相手打線に捕まります。1アウト2塁の場面で水野達稀選手にタイムリースリーベースヒットを浴び、勝ち越しを許すと、さらにレイエス選手にもタイムリーを浴び、もう1点追加されます。それでもこれ以上の失点は防ぎ、5回を投げきったところで降板となりました。

反撃したい打線でしたが、細野投手の前に7回途中まで1点のみ。リリーフ陣も打ち崩せず接戦を落としました。