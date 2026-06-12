「えっ切迫流産!?」ケンカして口をきいていなかった妻が、突然の入院／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
香代は夫の不機嫌な態度に日々悩まされていました。ちょっとイライラすると大声で怒鳴ったり、ドアを乱暴に開閉して大きな音をたてたり。そんな中、ユイが園で友だちに対してキツい言動をしていることを香代は知ります。
ユイの言動は父親の態度のせいだと思われました。香代はある日圭太との口論をきっかけに、そのことを圭太に指摘しましたが、圭太は聞く耳を持ちません。
香代との話し合いにも応じず口をきかない圭太に、香代はある動画を送ります。それは、たまたまユイを撮影していたときに映り込んだ、圭太の不機嫌な姿でした。ゴミ箱を蹴って威圧したり、大きな声で怒鳴りつけたり。そんな動画を突きつけられた圭太は…？
ユイの言動のキツさは自分の行動のせいだと指摘された圭太は、それを受け止めきれずにいました。切迫早産で入院した香代に変わってユイの面倒を見ますが、ユイは母親を恋しがって泣くばかり。圭太は自分の父親の思い出を反面教師にして、ユイと向き合おうと努力するのですが……。
もし自分の欠点や落ち度を指摘されたら、あなたはそれをすぐに受け止めることができますか？
著＝とげとげ。