First Love is Never Returnedが、新曲「Passengers」を7月1日にリリースする。

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本楽曲は、バンドが得意とする80年代シンセポップと90年代J-POPのエッセンスが反映されつつも、最新のサウンドメイクで創り込んだ爽やかなナンバーとなっている。

また、本楽曲は作曲と編曲のクレジットが“FLiNR”名義で記載されており、メンバーそれぞれのアイデアが自由にサウンドへ散りばめられている。メインのソングライターを務めたKazuki Ishida（Vo）が綴った歌詞は、自らを“紙飛行機”と捉え、リスナーを“乗客”として未来へ連れていくイメージを持っている。

なおFirst Love is Never Returnedは、7月24日にはツアー『#FLiNR S/S TOUR 2026「LEAP OUT」』のファイナル公演を渋谷 CLUB QUATTROにて開催。当日には、バンド史上最も重大な発表も予定しているとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）