妻の不満がついに夫へ


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「憧れのタワマン生活。ここに住めば、すべてがうまくいくと思っていました」

同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情とは。

念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで、一家は新天地での幸せいっぱいな生活がスタートします。

主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。

低層階と高層階、子どもの学力、夫の職業。

さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていくエピソードをお送りします。

※本記事は窓際三等兵原著、グラハム子著の書籍『タワマンに住んで後悔してる』から一部抜粋・編集しました。

登場人物


ここに住めばすべてうまくいく…と思ってた


所属する野球チームで、息子が同じタワマンの上層階の子と喧嘩！

そのとき「低層階に住んでるくせに」と暴言を吐かれ、舞は気に触ります。

■◆地方出身

うへー東京は怖かところねぇ


夏休み家族で遊びに来たら？


誰と電話してたの？


ありえなくない？


親が階層とかくだらないこと言ってるから


こっちだって好きで東京に来たわけじゃないのに


全然手伝ってくれないじゃない


悠真は本当にそれを望んでいるのかな？


これまで溜めてきた感情を爆発させた舞。それに対して夫の大輔は気になる一言を残しお風呂へ…。

もし同じ状況になってしまったら、あなたならお風呂から上がった夫に対して話を続けますか？

原著＝窓際三等兵、著＝グラハム子／『タワマンに住んで後悔してる』