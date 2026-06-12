プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏（39）が12日、自身のSNSを通じ、2日に肺炎のため76歳で死去したプロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを追悼した。

「ガッツ石松さん。ボクシング界の偉大な先輩として、多くのことを学ばせていただきました。心より感謝申し上げます。安らかにお眠りください。心よりご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。ガッツさんとの集合写真を公開した。

所属事務所はSNSなどを通じて「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と発表。最後は「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想（おも）い出していただければ幸いです。OK牧場！」と締めくくられた。

ガッツ 石松（がっつ・いしまつ、本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）。1949年（昭24）6月5日生まれ、栃木県粟野町（現鹿沼市）出身。66年12月にヨネクラジムからプロデビュー。74年4月、3度目の世界挑戦でゴンザレス（メキシコ）にKO勝ちしてWBC世界ライト級王座を獲得し、5度防衛。通算51戦31勝（17KO）14敗6分け。78年の引退後はタレント、俳優として活躍した。