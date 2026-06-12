埼玉県立小児医療センターで抗がん剤治療の注射を受けた5人の患者に神経症状が出て、うち1人が死亡した問題で、再発防止策を盛り込んだ報告書の概要が公表されました。

この問題は、埼玉県立小児医療センターで白血病の治療で抗がん剤の髄腔内注射を受けた患者5人に神経症状が出て、このうち10代の男性1人が死亡したものです。

病院は調査の結果、亡くなった1人を含む3人の髄液から、「髄腔内注射」で使用されるはずのない薬液「ビンクリスチン」が検出され、原因となった可能性が高いとしていました。

医療事故調査委員会はこれまで「ビンクリスチン」が混入した原因については特定できなかったとしています。

これを受け、過失及び故意のいずれの可能性にも対応するための再発防止策として監視カメラの設置や薬剤師2人によるダブルチェック体制の導入などをまとめた報告書の概要が12日、公表されました。

公表された再発防止策

■髄注薬調整時のビンカアルカロイド系抗がん剤との時間的・空間的分離の徹底■薬剤師2人によるダブルチェック体制の導入■ビンカアルカロイド系抗がん剤の在庫・残薬・廃棄管理強化■無菌調製室および監査台への監視カメラ設置■髄腔内化学療法マニュアルの有効な活用およびビンカアルカロイド系薬剤に関する取扱い内規の遵守■病棟保管、投与前確認、廃棄工程の標準化および監査強化■ビンカアルカロイド系抗がん剤のシリンジ払い出し廃止とミニバッグ化の推進■医療安全管理室による定期監査、医療安全教育の実施、医療安全対策の強化■マニュアルおよび関連手順書の継続的改訂と運用評価※原文まま