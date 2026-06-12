【FIFAワールドカップ2026】メキシコ代表 2−0 南アフリカ代表（日本時間6月12日／エスタディオ・アステカ）

【映像】豪快ヘディング弾→天に捧げて感涙（実際の様子）

メキシコ代表FWのラウール・ヒメネスが、4大会目のワールドカップで待望の初ゴール。かつて頭蓋骨骨折という大怪我で選手生命の危機に瀕し、父親も亡くしたばかりだったストライカーが見せた“涙”に、ファンが胸を打たれている。

共催国のメキシコは日本時間6月12日、FIFAワールドカップ2026のグループA第1節で南アフリカ代表と対戦。両チーム合わせて退場者を3名出す荒れた一戦となったが、2−0で白星スタートを飾っている。

4−3−3の1トップでスタメン出場した35歳のヒメネスは、1点リードで迎えた67分、歓喜の瞬間を迎える。メキシコが最終ラインからリスタートを開始すると、ヒメネスもポストプレーで起点を作ってから中央を前進する。

右サイドでボールを受けたFWロベルト・アルバラードが、左足に持ち替えてインスイングのクロスボールを蹴り込むと、不揃いだった南アフリカのディフェンスラインの裏にヒメネスが飛び出す。ファーサイドでフリーな状況を作り出すと、最後はドンピシャのヘディングシュートでゴールネットを揺らした。

ゴール後にヒメネスはコーナーフラッグ付近まで走り、拳を突き上げる。感情を爆発させたその後、両手を握りしめて何度も揺らすと、最後は空を指した。そして仲間に抱きしめられると、その目には涙が浮かんでいた。

「大ベテランが自国開催で決めるのは役者」の声も

ヒメネスはウルヴァーハンプトン時代の2020年11月、アーセナル戦でDFダヴィド・ルイスと頭同士で交錯。そのまま病院に緊急搬送され、頭蓋骨骨折の診断を受けた。選手生命すら危ぶまれたが、9カ月にわたる必死のリハビリを経て、2021年7月にピッチに帰ってきた。

それからヘッドガードを着用してプレーを続けてきたが、今年3月には最愛の父親が死去。精神的に落ち込む日もあったという。試合後にヒメネスは自身のインスタグラムに、「感動に満ちた1日。ワールドカップを最高のスタートで切り、さらに上を目指すよ！特別なメッセージを込めたゴールだった！」と綴った。

試合前の段階で124キャップ・45ゴールを記録してきたレジェンドながらW杯ではゴールに恵まれず、4大会連続出場で待望の初ゴールを挙げたヒメネスの一発には、SNS上でファンも反応。「ヒメネスはこの歳になっても健在やね」「ヒメネスやっぱり上手い」「大ベテランが自国開催で決めるのは役者」「動き出しが本当にうまい。完璧なゴール」「大怪我もあったけど今でも元気にプレーするヒメネス。最高のゴールだよ」「ヘディングシュートが心配だったけど、本当に良かった」など称賛の声が殺到した。

また、感涙についても、「ゴール後の感極まったヒメネスに胸が熱くなりました」「ヒメネス熱いなー」「もらい泣きしちゃう」「ヒメネスの涙に俺も涙出そう」「お父さんのことを思ってたんだね」などの反応が見られた。

（FIFAワールドカップ2026）

