◇交流戦 中日１ー３日本ハム（2026年6月12日 エスコンフィールド）

競り負けた中日は、今季ワーストの借金19を抱えた。両リーグ最速で40敗に到達。シーズン62試合目での40敗到達は、95年の61試合に次ぎ、64年に並ぶ球団ワースト2位の低空飛行ぶりだ。

先発・柳は初回1死一、三塁からマルティネスの三ゴロの間に先制を許したものの、2回以降は粘りの投球を続けた。日本ハム戦は過去3戦1勝2敗ながら、敵地に限れば同2戦2敗、防御率8・00だった。自らの負の連鎖を断ち切るべく、腕を振った。

右腕を援護したい打線は3回1死から8番・石伊がチーム初安打を放つと、田中も右前打で続いて一、三塁と好機を拡大したが、岡林が空振り三振、鵜飼が三ゴロとあと一本が出なかった。4回にも先頭・村松の二塁打で無死二塁を築いたものの、阿部、サノー、細川が3者連続三振に倒れた。

ようやく好機を得点につなげたのは、0―1の5回だった。先頭・石川昂の右前打を皮切りに2死一、三塁とし、相手先発・細野の暴投で同点に追いついた。ところが試合が振り出しに戻ったのは、ほんの束の間だった。

直後の5回の守備。1死二塁から水野に左翼線へ適時三塁打を浴びると、なおも1死三塁からレイエスに中前適時打を浴び、2点の勝ち越しを許した。「苦しいピッチングになりました」。柳は5回で計116球を要し、8安打3失点。5月1日広島戦（マツダ）以来となる2敗目を喫した。

交流戦は、この日で10敗目。5年連続の負け越しが確定した。