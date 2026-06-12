◆陸上日本選手権 第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

女子やり投げ決勝で２０２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が５投目に６２メートル８６のシーズンベストをマークし、２年ぶり５度目の優勝を飾った。体が倒れ込むほどに力強く腕を振り切り、記録を確認すると満開の笑顔。ガッツポーズしながらピョンピョンと競技場を跳ね回って喜びを表現し、「まだまだ喜べない記録なんですけど、少しちょっと、兆しが見えたと思っています」と笑顔で振り返った。愛知・名古屋アジア大会の代表にも内定した。

女子やり投げの競技中、スタンドには男子１１０メートル障害で昨年の東京世界陸上５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）の姿があった。今大会にエントリーしていないが、同じチームである北口のサポートとして名古屋を訪れていた。「英語をしゃべれる人しか私のコーチは担当できないので、ラシッドにお願いしました。しっかり声も通って、ちゃんと聞こえて、的確な指示をくれました。新鮮な気持ち。張り詰める空気もありましたが、ちょっとリラックスしようって思えました」と北口。頼もしい仲間に感謝した。