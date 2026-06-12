SWEET STEADYが、新曲「とびきりドラマティカ」を6月12日（金）に配信。同日21時にミュージックビデオを公開した。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ニュー・アーティスト賞など3部門にエントリーされ、今年4月には幕張メッセでの単独公演2DAYSを大成功させたSWEET STEADY。このたび配信スタートとなった「とびきりドラマティカ」は、一目惚れした女の子のまっすぐな乙女心を、ドラマチックなストーリー仕立てで描いた王道片想いソングになっている。

公開されたミュージックビデオでは、花に囲まれた空間や青空を背景に透明感あふれるキュートなメンバーたちが映し出されている。まるで恋愛ドラマのオープニングのような爽やかで多幸感に満ちた映像を堪能してほしい。

SWEET STEADYは今夏、＜TOKYO IDOL FESTIVAL＞＜OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL＞＜JOIN ALIVE＞＜LuckyFes＞など数々の夏フェスに出演し、8月23日（日）には神奈川県・ぴあアリーナMMでワンマンライブを開催する。

■＜SWEET STEADY ワンマンライブ＞

2026年8月23日（日）神奈川県 ぴあアリーナMM

※詳細は後日発表