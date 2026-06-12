「この向きが正解だったかーー！」【100均ファイルボックス】の“じゃない使い方”で収納スッキリ！

書類整理に使うイメージが強いファイルスタンド。実は向きを変えるだけで、机の上の小物やバッグ収納にも使える便利アイテムになるんです。今回は、【DAISO（ダイソー）】で見つけた「ファイルスタンド（A4）」の“じゃない使い方”をお試し。家の中のちょっとしたスペースがすっきり整う、気軽に試せる収納アレンジです。

書類整理だけじゃない！ ファイルスタンドの活用法

今回使ったのは、【ダイソー】「ファイルスタンド（A4）」\330（税込）。本来は書類やノートを立てて整理するアイテムですが、シンプルな形で奥行きもしっかりあるので、向きを変えても使いやすそう。今回はこれを3つ用意して、小物やバッグの収納に活用してみました。

置いておきたい小物たちで、机の上がごちゃつきやすい

ノートやメガネ、充電器など、よく使うものはすぐ手に取れる場所に置いておきたいところ。ただ、そのまま机の上に並べていると、細かいものが点在して少し雑然とした印象になってしまいます。机の角のスペースも、うまく活かしきれず、なんだかもったいない印象です。

横向きに重ねると、角にぴったり収まるミニ棚に

そこで、ファイルスタンドを横向きにして3つ重ねてみると、角にぴったり収まるミニ棚のような収納に。ノートや小物を段ごとに分けて置けるので、どこに何があるか見やすくなりました。上には小さな雑貨を飾る余白もあり、収納しながら見せる楽しさも。トレーやカゴを組み合わせれば、使いやすさも見た目も自分好みに整えられそうです。

バッグも立てて整理。ちょい置きゾーンにも使えそう

クローゼットの棚に重ねていたバッグ収納にも応用してみました。そのまま置くとバッグ同士が重なり、下のものが取り出しにくくなりがち。ファイルスタンドを横に寝かせて仕切りのように使うと、立てて分けられて、見た目もすっきり。玄関まわりで、バッグのちょい置きゾーンとして使うのもよさそうです。

ただ、幅はやや細めなので、置くものは少し選ぶ印象。重ねると迷子になりやすい、薄手のものや小さめサイズの整理に向いていそうです。

書類整理用のファイルスタンドも、向きを変えるだけで使い道が広がる便利アイテムに。家の中のちょっとしたスペースが想像以上に整って、思わずうれしくなる収納アレンジでした。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F