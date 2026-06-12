夏だ！ イメチェンだーーッ！【40・50代】がこなれる「軽やかボブ」

気温が上がり軽やかな装いに変わる季節は、ヘアスタイルもイメージチェンジを楽しんでみませんか？ 重たい印象になりがちなボブも、カットや巻き方で動きを出せば、一気に爽やかな雰囲気へ。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の髪にこなれ感を添えてくれる、軽やかなボブをご紹介します。

透け感を楽しむレイヤーボブ

透明感のあるグレージュカラーを合わせた、軽やかなレイヤーボブです。毛先は外ハネにして、首元に動きをプラス。耳元は髪表面の毛束を指先でつまむように、ふんわりと膨らませているのがポイント。重さを感じさせないカットとカラーの相乗効果で、こなれ感のある仕上がりを叶えています。

エアリーなベージュボブ

柔らかなベージュカラーにゆるやかなウェーブを加えたボブ。内側の髪は外ハネに整え、表面の髪は耳のラインからしっかりと巻き上げています。内側の髪と外側の髪の間に空間が生まれることで、自然な抜け感が。ふわりと風をまとったようなシルエットが、大人可愛い印象を引き立てます。

丸みを活かしたミニボブ

顎のラインでぷつっと切り揃えた、コンパクトなミニボブです。後頭部にはふんわりとした丸みを持たせつつ、全体のおさまりが良いシルエットに整えています。髪の表面を少しだけゆるく巻いて動きをプラスするだけで、新鮮な表情に。いつものボブを少しだけアレンジしたいときにもオススメです。

首元が映える外ハネボブ

赤みを抑えたオリーブベージュが爽やかな、肩上レングスの切りっぱなしボブ。首元でほんのりくびれをつくってから毛先を外に流すことで、首まわりをすっきりと見せています。髪表面を少しだけつまむように内巻きに整えることで、奥行きが生まれてよりエアリーな印象に仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@shimanaka_futur様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。