アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「デート代」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】ドン引き！ デート代の支払いで「ないわ…」な振る舞いとは？（男女別・図解6枚）

デートの会計時、「引いてしまう」異性の振る舞いとは？

調査は4月6日、成人男女200人（男女各100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。

デート代の支払いについて、「最も理想的な形はどれですか？」と質問すると、最も多かった回答は、男性が「男性が全額または多めに出す」（57人）、女性が「交互に出し合うなど対等な関係」（44人）となりました。

この結果について同社は、「男性の“リード志向”と、女性の“対等志向”という価値観の違いが表れる結果となっています」とコメントしています。

続いて、男性100人に対し、「正直これは引いた」と感じるデートの会計時の女性の振る舞いについて尋ねると、「おごられて当然という態度」が78人と、圧倒的多数を占めました。「1円単位の細かい割り勘」が11人、「『高いね』と金額に不満を漏らす」「クーポンやポイントに固執する」がともに5人という結果でした。

一方、女性100人に対し、会計時に引いてしまう男性の行動を尋ねると、最も多かった回答は「1円単位の細かい割り勘」で35人でした。次いで、「『高いね』と金額に不満を漏らす」（29人）、「おごられて当然という態度」（21人）、「クーポンやポイントに固執する」（11人）の順となりました。

同社は、「“余裕のなさ”や“配慮不足”がマイナス評価につながる傾向が見られます」と分析しています。

