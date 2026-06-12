◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム3−1中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは先発の細野晴希投手が7回途中まで1失点の好投。5回には打線がつながり水野達稀選手、レイエス選手と連続でタイムリーが飛び出すと、最後までリードを守り切り勝利しました。これで日本ハムは今季初の8連勝を飾りました。

打線は初回マルティネス選手の内野ゴロの間に1点を先制し、幸先よいスタートを切ります。

先発・細野投手は、初回、2回と三者凡退に打ち取る上々の立ち上がりを見せ、3回には2つの三振、4回は相手クリーンアップを3者連続三振、5回もバッテリー間のミスで1失点するものの、2つの三振を奪うなど、ここまでで9奪三振と力投します。

すると直後に打線が反撃。中日先発・柳裕也投手をようやくとらえ、水野選手の3塁打で勝ち越すと、続くレイエス選手のセンター前ヒットでリードを2点に広げます。

その後、細野投手は7回途中まで1失点11奪三振と好投。日本ハムは9回までに3投手をつぎ込みリードを守り切り勝利しました。これで今季初の8連勝となりました。