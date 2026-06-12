森保ジャパン初戦オランダ撃破へ「攻守の要」 絶対的エース・上田綺世のパワーの源は愛娘と家族 守護神・鈴木彩艶は最終予選わずか2失点
ついに開幕した、FIFAワールドカップ2026。
しかし、初戦の相手オランダに日本、実はこれまで勝てていないんです。
強敵撃破のため「攻守の要」に注目しました。
森保ジャパンの絶対的エース・上田綺世選手（27）。
日本が初戦で激突するオランダの国内リーグで今シーズン25ゴールを挙げ、日本人初の得点王に。
そんなオランダを知り尽くすエースの武器は、豪快で安定感のあるヘディングシュート。
2025年のブラジル戦もヘディングで逆転ゴールを奪いました。
上田綺世選手：
ゴールは形にこだわらないんで、勝負は勝負なので勝ちにこだわって。
オランダ戦でのゴールが期待される上田選手。
5月、SNSに投稿したのは生まれたばかりの愛娘との写真。
新たな家族の存在が大きな力となっていました。
大舞台を前に妻の菜月さんは「本人らしく楽しんで、ケガだけには気をつけてもらえたら」と話しました。
愛する家族のため、綺世パパがオランダゴールを打ち抜きます。
上田綺世選手：
父親として誇れる姿を残せたら良い。
一方、森保ジャパンの守備の要は、ゴールキーパーの鈴木彩艶選手（23）。
幼少期から誰よりも早く練習場に来て準備する努力家でした。
成長を続け、今では強豪イタリアのセリエAで正ゴールキーパーとして活躍。
ワールドカップ最終予選では10試合でわずか2失点。
守護神のオランダ封じに期待です。
鈴木彩艶選手：
みんなの期待に応えられるように思いっきり楽しんで、チームのためにプレーしたい。
オランダからの初勝利を目指す日本代表はベースキャンプでの練習後、決戦の地ダラスにいよいよ移動する予定です。