「セレブだと思う芸能一家」ランキング！ 2位「高嶋一家」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能一家に関するアンケートを実施しました。その中から、「セレブだと思う芸能一家」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、高嶋一家です。父・高島忠夫さん、母・寿美花代さんを筆頭に、長男・高嶋政宏さん、次男・高嶋政伸さん（※共に高は、はしごだか）と家族全員が著名な俳優として知られています。古くから洗練された大都会の高級住宅街に居を構えるイメージが強く、バラエティ番組などで明かされる上品な私生活や家柄の良さが、まさに「本物のセレブ」として男性からも高い支持を得ています。
▼回答者コメント
「高島忠夫さんや寿美花代さんが昔テレビにでているのを見て、お金持ちのエピソードを聞いていた。息子さん二人とも今でも活躍しているし、この一家はずっとセレブな印象」（40代その他／千葉県）
「昭和の時代から芸能界のトップに君臨し続ける、お正月の特番が似合うような『本物の名門お嬢様・お坊ちゃまファミリー』という印象が強いからです」（30代女性／東京都）
「セレブの芸能人家族といえば高嶋ファミリー。昔はこの家族の特番をよくやっていた・・・。世代なら絶対にわかるはず」（40代女性／富山県）
見事1位に輝いたのは、木村一家でした。父・木村拓哉さん、母・工藤静香さんというトップスター夫妻に加え、長女・Cocomiさん、次女・Kōki,さんもモデルや音楽家として世界的に活躍しています。SNSなどで垣間見えるラグジュアリーな自宅の様子や、家族それぞれが海外のハイブランドを着こなす洗練されたライフスタイルは、圧倒的な華やかさと高級感を放っており、堂々の首位となりました。
▼回答者コメント
「国民的スターの木村拓哉と工藤静香という芸能界最強カップルの子どもたちが、モデルや音楽活動でそれぞれ国際的な舞台に立つ。海外ブランドとの契約や高級ライフスタイルが話題を呼び続けており、日本芸能界随一のセレブ一家として認知されている」（60代男性／大阪府）
「大きいプールを家族だけで使っていたりと一般人ではなかなか出来ないことをしてるからです」（30代女性／東京都）
「私生活もすごそうなイメージだから」（30代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：高嶋一家／65票
2位にランクインしたのは、高嶋一家です。父・高島忠夫さん、母・寿美花代さんを筆頭に、長男・高嶋政宏さん、次男・高嶋政伸さん（※共に高は、はしごだか）と家族全員が著名な俳優として知られています。古くから洗練された大都会の高級住宅街に居を構えるイメージが強く、バラエティ番組などで明かされる上品な私生活や家柄の良さが、まさに「本物のセレブ」として男性からも高い支持を得ています。
「高島忠夫さんや寿美花代さんが昔テレビにでているのを見て、お金持ちのエピソードを聞いていた。息子さん二人とも今でも活躍しているし、この一家はずっとセレブな印象」（40代その他／千葉県）
「昭和の時代から芸能界のトップに君臨し続ける、お正月の特番が似合うような『本物の名門お嬢様・お坊ちゃまファミリー』という印象が強いからです」（30代女性／東京都）
「セレブの芸能人家族といえば高嶋ファミリー。昔はこの家族の特番をよくやっていた・・・。世代なら絶対にわかるはず」（40代女性／富山県）
1位：木村一家／86票
見事1位に輝いたのは、木村一家でした。父・木村拓哉さん、母・工藤静香さんというトップスター夫妻に加え、長女・Cocomiさん、次女・Kōki,さんもモデルや音楽家として世界的に活躍しています。SNSなどで垣間見えるラグジュアリーな自宅の様子や、家族それぞれが海外のハイブランドを着こなす洗練されたライフスタイルは、圧倒的な華やかさと高級感を放っており、堂々の首位となりました。
▼回答者コメント
「国民的スターの木村拓哉と工藤静香という芸能界最強カップルの子どもたちが、モデルや音楽活動でそれぞれ国際的な舞台に立つ。海外ブランドとの契約や高級ライフスタイルが話題を呼び続けており、日本芸能界随一のセレブ一家として認知されている」（60代男性／大阪府）
「大きいプールを家族だけで使っていたりと一般人ではなかなか出来ないことをしてるからです」（30代女性／東京都）
「私生活もすごそうなイメージだから」（30代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)